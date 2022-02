Lega: Tropiano responsabile della segreteria della Provincia di Roma Est

Novità in casa Lega che da qualche giorno ha un nuovo responsabile della segreteria politica della Provincia di Roma Est. Parliamo di Vincenzo Tropiano, consigliere comunale del Carroccio a Tivoli, già candidato a sindaco nel corso dell’ultima competizione elettorale. Politico di lungo corso, ha ricoperto anche il ruolo di Assessore al Turismo quando Sandro Gallotti era alla guida della città, Tropiano avrà il compito di fare sintesi in un momento importante per il quadrante. A rendere frizzante l’aria ci penseranno infatti due campagne elettorali su tutte, quella di Guidonia Montecelio, dove il centrodestra cerca la rivincita, e quella di Fonte Nuova. “Faccio a Tropiano i miei auguri di buon lavoro per l’incarico che saprà sicuramente svolgere al meglio. Ci aspettano mesi impegnativi, in cui dobbiamo dimostrare capacità di sintesi e i numeri ci sono tutti. Il nostro è un territorio complesso, questo Vincenzo lo sa bene e sono certa saprà interpretare al meglio il ruolo che gli è stato affidato ascoltando tutti e facendosi portavoce delle istanze di chi lavora a servizio delle nostre comunità”, commenta la consigliera regionale della Lega, Laura Cartaginese con cui il segretario regionale del partito, Claudio Durigon, ha condiviso la scelta di Tropiano. Un lavoro in tandem dunque, che nasce dalla volontà dei due maggiorenti di rafforzare il gruppo politico e di rendere più incisiva l’azione in un quadrante chiave anche a livello regionale per la Lega. “In bocca al lupo allora all’amico Vincenzo Tropiano da parte del coordinatore cittadino di Tivoli Ettore Tirrò, da tutto il direttivo politico nonché i militanti e sostenitori locali. Grazie ancora a Claudio Durigon per la fiducia”, fanno sapere dal coordinamento Lega Salvini Premier Tivoli.