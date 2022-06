Lega Fonte Nuova vs Giorgia Meloni: “Bugiarda”

La sezione locale della Lega a Fonte Nuova, dopo una settimana dall’esito del voto, torna ad attaccare FdI e, in particolare, la sua leader nazionale Giorgia Meloni. Il trionfo di Piero Presutti e il successo della sua coalizione, formata tra gli altri da FdI e lista civica Pd, non hanno spento le polemiche attorno a questa inedita alleanza.

Il Carroccio, che sarà rappresentato in Consiglio comunale da Daniele Mazzoni, attacca nuovamente la leader di FdI sulla decisione del partito locale di appoggiare Piero Presutti insieme alla lista civica dem e pone l’accento sulla scarsa affluenza al voto di domenica 12 giugno. Dalla sua pagina ufficiale su Facebook, la Lega Fonte Nuova tira in ballo direttamente Giorgia Meloni facendola parlare in prima persona.

“Sono bugiarda perché dico mai con il Pd, ma poi nei comuni mi presento con il Pd e divido il centrodestra per i miei interessi di bottega. L’ho fatto a Fonte Nuova, dove la Lega lontana da questi squallidi interessi ha conquistato il suo seggio in Comune e darà battaglia contro questa logica di potere che vede uniti Pd e Fratelli d’Italia contro il 70% dei cittadini. Sì, grazie alla legge elettorale dei comuni governano insieme con solo il 30% dei reali consensi”. Il tutto corredato da una card in cui compare sempre la presidente di FdI insieme a uno dei suoi tormentoni più celebri, ma con un’aggiunta: “Sono Giorgia, sono donna, sono madre, sono cristiana e sono bugiarda”.

Mentre Giorgia Meloni e Matteo Salvini provano a riallacciare un dialogo all’interno del centrodestra, a Fonte Nuova la pace sembra lontanissima. Eliminare le scorie della campagna elettorale appena conclusa pare impossibile. La consiliatura parte col botto, la Lega conclude il suo messaggio con un “Adesso nulla sarà come prima”. Un avvertimento che promette scintille.