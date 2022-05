Lega, emendamento valori terreni cave in Parlamento

Un emendamento in materia cave e Imu che avrà conseguenze dirette su Guidonia Montecelio e Tivoli. “Per la Lega dalle parole ai fatti non è uno slogan, ma un modus operandi basato sulla volontà di dare seguito ad iniziative che portino beneficio alle imprese e alle famiglie”. Lo annuncia così Vincenzo Tropiano, responsabile Provincia di Roma area est della Lega. “In questa ottica va letto l’emendamento che l’On. Claudio Durigon presenterà al prossimo decreto economico utile e che riguarderà il valore venale massimo applicabile, ai fini IMU, per le aree utilizzate per l’estrazione di minerali dal suolo, indipendentemente dalla classificazione assegnata alle stesse nei PRG. Pur trattandosi di un intervento ad ampio respiro e con una portata nazionale, non possiamo non esprimere soddisfazione per le conseguenze che tale emendamento avrà sulle attività di estrazione del travertino che insistono nell’area di Tivoli e Guidonia, sia in termini occupazionali che di indotto. Già sono state fatte le opportune verifiche con il MEF e presto l’emendamento sarà realtà”.

Vincenzo Tropiano responsabile Lega della Provincia area est