Lega e Amore per Tivoli: “Creare subito una commissione speciale Covid”

Una commissione speciale Covid in Comune a Tivoli per coordinare le azioni e costituire una cabina di regia dove monitorare e affrontare l’emergenza covid. La richiesta è avanzata dalla Lega e da Amore per Tivoli, all’indirizzo del sindaco Giuseppe Proietti. “Vista la recrudescenza del virus nel nostro territorio in queste ultime settimane – dicono i proponenti – e viste le ultime misure restrittive del governo in materia di contenimento dell’epidemia, riteniamo opportuno riproporre al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale di Tivoli, l’istituzione immediata di una commissione consiliare speciale, composta in modo equo sia da membri di maggioranza che di opposizione, che tenga conto soprattutto del coinvolgimento dei consiglieri che già fanno parte di quelle commissioni che trattano e gestiscono temi sui servizi sociali, sanità, scuola, tributi e attività produttive. Una sorta di “Gabinetto di Crisi” a disposizione dell’Amministrazione che ad oggi non crediamo possa affrontare da sola tale situazione”.

Una proposta gemella è stata avanzata e accolta a Guidonia Montecelio, dove è attiva la commissione speciale Covid presieduta dall’opposizione, dalla consigliera leghista Arianna Cacioni. “Nel vicino Comune di Guidonia, ad esempio, si è proceduto in questa direzione, facendo altresì presiedere la Commissione ad un membro dell’opposizione, segnale questo di collaborazione senza distinzione politica né di parte. Il nostro auspicio – dicono Lega e Amore per Tivoli – è che l’amministrazione sappia ponderare le azioni da mettere in campo coniugando il diritto alla salute con la tutela degli operatori economici del territorio tiburtino, già da tempo in difficoltà. Ovviamente tale Commissione speciale non dovrà prevedere, a nostro avviso, alcun gettone di presenza. Certi di una risposta, stavolta di accoglimento da parte dell’Amministrazione, continueremo a lavorare per il bene comune ed invitiamo tutti i cittadini, senza fare inutili e dannosi allarmismi, ad attenersi alle regole ed i decreti per superare questo momento di grande apprensione per le famiglie e le imprese del territorio”.