Le Strade delle Lettura, incontro con tre scrittori di Guidonia all’Imperiale

Venerdì sera a Guidonia si parla di libri, autori e lettori. Al Teatro Imperiale è in programma Le Strade della Lettura. L’amministrazione comunale incontra tre autori del territorio per dialogare con loro sui temi della lettura e della scrittura.

“Si tratta di un’attività che si va ad allacciare a tante altre iniziative che il Comune ha intrapreso con le associazioni del territorio”, spiega il presidente della Commissione Cultura Matteo Castorino. L’obiettivo è duplice: “Da una parte sarà un modo per promuovere gli scrittori legati alla città di Guidonia, dall’altra l’intenzione è quella di valorizzare l’attività della lettura. Le amministrazioni locali hanno il dovere di fare la propria parte per stimolare questo interesse e per rafforzarlo”, conclude il consigliere.

Lo stesso Matteo Castorino, insieme all’assessora alla Cultura Rosaria Morroi e all’ambasciatore della Lettura Antonio Capitano presenteranno le opere di tre autori del territorio e dialogheranno con loro. Saranno presenti Gea Petrini, autrice di Obscurity; Marco Quaranta, autore di Roma Versus Veio; Giuseppe Rendina, autore de La Sesta Croce. Parteciperà anche la direttrice del Teatro Imperiale Anna Greggi. È previsto un reading attoriale di alcuni brani selezionati dai romanzi dei tre autori.

L’appuntamento è per venerdì 19 novembre alle 20.45 presso il Teatro Imperiale di Guidonia, la partecipazione è libera e gratuita, all’entrata dovrà essere esibito il Green Pass in corso di validità.