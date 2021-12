Le felpe di PA Social ai senzatetto di Roma

Nella mattina di oggi 7 dicembre, in vista delle imminenti festività, PA Social ha deciso di regalare le felpe dell’associazione ai senzatetto della Capitale, in collaborazione con ASL Roma 1, dove si è recentemente svolta la premiazione dello Smartphone d’Oro, il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche, ideato e curato dall’Associazione PA Social. Con l’arrivo del freddo e per garantire un cambio caldo ai senzatetto l’Associazione ha deciso di donare ai clochard di Roma le felpe create in occasione della propria assemblea nazionale del mese scorso.