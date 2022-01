Il ciclo di documentari – cofinanziato dall’Unione Europea e realizzato dalla casa di produzione BweB Srl con la collaborazione di Regione Lazio – porta in tv le Città di Fondazione dell’Agro Pontino e Romano. Prende avvio da Latina il viaggio che ci condurrà alla scoperta delle Città di Fondazione del Lazio.

Da lunedì 17 a domenica 23 gennaio, ogni sera alle 21.30, le Città di Fondazione saranno le protagoniste della programmazione di Canale Italia 11 (Digitale Terrestre).

Dopo Latina, città che apre la strada alla bonifica e all’urbanizzazione dell’Agro, sarà la volta di Sabaudia, Pontinia, Aprilia e Pomezia. Il ciclo si chiuderà sabato 22 e domenica 23 con le puntate dedicate a Guidonia e Colleferro.

La serie sarà trasmessa in replica anche sulla piattaforma Sky (Canale Italia 821) a partire da martedì 18 gennaio, alle ore 13.30.

Il progetto, realizzato in collaborazione con le amministrazioni delle sette città, beneficia dell’Avviso pubblico denominato “L’Impresa fa Cultura” voluto dalla Regione Lazio per supportare i progetti delle piccole e medie imprese destinati alla promozione del patrimonio culturale attraverso l’uso di nuove tecnologie.

L’importante sostegno ricevuto dalla Regione (pari a € 58.720,00 a fronte di un investimento di € 73.400,00) ha permesso alla casa di produzioni televisive BweB di realizzare questo nuovo ciclo di documentari.

Se le Città di Fondazione sono centri urbani particolarmente affascinanti poiché edificati secondo i dettami di un progetto unitario negli anni ’30 del Novecento, la serie firmata BweB ne ripercorre la storia dalle origini ai giorni nostri.

“La preziosa collaborazione che si è venuta ad instaurare con i referenti delle sette città – spiega Gerardo Graziano, produttore esecutivo – ha fatto indubbiamente la differenza. Abbiamo creduto da subito in questo progetto che, ad oggi, rappresenta un unicum sia in termini di completezza sia in termini di organicità. La messa in onda televisiva è un piccolo traguardo a cui farà seguito la promozione nei territori al fine di proseguire l’ottimo rapporto di collaborazione che si è venuto a creare con le amministrazioni locali.”

Il calendario completo della messa in onda.

CANALE ITALIA 11 Digitale Terrestre



Lunedì 17 Gennaio ore 21.00 “Città di Latina”

Martedì 18 Gennaio ore 21.00 “Città di Sabaudia”

Mercoledì 19 Gennaio ore 21.00 “Città di Pontinia”

Giovedì 20 Gennaio ore 21.00 “Città di Aprilia”

Venerdì 21 Gennaio ore 21.00 “Città di Pomezia”

Sabato 22 Gennaio ore 21.00 “Città di Guidonia”

Domenica 23 Gennaio ore 21.00 “Città di Colleferro”



CANALE ITALIA 821 Piattaforma Sky

Martedì 18 Gennaio ore 13.30 “Città di Latina”

Mercoledì 19 Gennaio ore 13.30 “Città di Sabaudia”

Giovedì 20 Gennaio ore 13.30 “Città di Pontinia”

Venerdì 21 Gennaio ore 13.30 “Città di Aprilia”

Sabato 22 Gennaio ore 13.30 “Città di Pomezia”

Domenica 23 Gennaio ore 13.30 “Città di Guidonia”

Lunedì 24 Gennaio ore 13.30 “Città di Colleferro”