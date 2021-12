Lazio, via al booster per tutti gli over 18

Tutte le persone con età minima di 18 anni (nati nel 2002 e negli anni precedenti) possono prenotare il richiamo (dose booster) del vaccino anti Covid-19. Il via alle prenotazioni è scattato alle 24 del 29 novembre sul portale dedicato della Regione Lazio.

È già possibile prenotare un appuntamento per il richiamo presso centri vaccinali e farmacie, il sistema collocherà l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile.

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, sarà per ora possibile utilizzare come dose “booster” un vaccino a mRna autorizzato in Italia, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) oppure Spikevax (Moderna) come da circolare 0049399 del 29/10/2021.

Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, attualmente sono disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra il mese di dicembre e gennaio. Dal 1° di dicembre disponibili oltre 40 mila posti al giorno.

Per prenotare è sufficiente avere a portata di mano la propria Tessera Sanitaria in corso di validità, collegarsi alla pagina web https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home e seguire la procedura.

Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.