Lazio, via a delibera su disagio psichico

“Il Covid ha lasciato cicatrici profonde nell’anima di tutti noi. Le limitazioni, l’impossibilità di poterci abbracciare, di fare tutte quelle cose che ci sembravano scontate, nostre. Il disagio psichico, inutile far finta di nulla, è un effetto collaterale di questa pandemia. Crisi d’ansia, depressive, comportamenti autolesionistici soprattutto tra i più giovani sono aumentati a dismisura. Ecco perché abbiamo lavorato a un piano per aiutare chi sta soffrendo questo momento di profonda incertezza”. A dirlo la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“La parte più consistente dello stanziamento da 11 milioni approvato riguarda il rafforzamento dei servizi territoriali per la salute mentale e la creazione di un ‘Servizio Psicologico’ in ogni distretto sanitario e nuove assunzioni ad hoc. Verranno potenziati gli sportelli d’ascolto nelle scuole, per supportare studenti, genitori e personale docente. Ed erogati voucher per l’assistenza psicologica, l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico nelle strutture pubbliche regionali, destinati ai componenti di famiglie con un Isee non superiore a 40mila euro”.