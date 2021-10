Lazio, si parte con la terza dose over 80

“Nel Lazio partiranno da Rieti le prime somministrazioni delle terze dosi di richiamo Covid per gli over 80 nelle RSA”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Dopo la Circolare del Ministero sarà attivato a partire dalla mezzanotte di mercoledì sera il servizio di prenotazione online per le terze dosi di richiamo per over 80 (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME). E’ possibile effettuare la vaccinazione presso i centri vaccinali oppure in farmacia. Chi vuole può contattare anche il proprio medico di famiglia”.