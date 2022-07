Lazio in fiamme: triplicati gli incendi

Solo nella giornata di ieri nel territorio del Lazio si sono verificati 100 eventi di incendio. Sono 300 le squadre di Protezione Civile Regionale operative in tutto il Lazio. In particolare, 3 elicotteri di Protezione civile si sono occupati nello spegnimento dell’incendio che ha interessato la zona Balduina/Pineta Sacchetti, dove sono state evacuate case di riposo e abitazioni, il vento non ha facilitato le operazioni di spegnimento. In generale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (15 giugno-3 luglio 2022), abbiamo avuto 1750 interventi vs 400 del 2021; 300 ore di volo degli elicotteri regionali vs 30 ore di dell’anno scorso (15 giugno-3 luglio); triplicati interventi e incendi (15 giugno-3 luglio).