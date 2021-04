Lazio, Gd Provincia di Roma: “Vogliamo una Regione per giovani”

Una Regione attenta alle esigenze e alle necessità di tutte le ragazze e i ragazzi, questo è l’auspicio dei Giovani Democratici della Provincia di Roma che hanno dato il via a una campagna d’ascolto dedicata agli under 30 e aperta a tutte le realtà del territorio. Nella IX commissione regionale si sta discutendo di una proposta di legge per mettere i giovani al centro della vita politica della Regione, i Gd attraverso un questionario online vogliono sentire la voce dei giovani della Provincia di Roma per capire quale futuro sognano i ragazzi e le ragazze.



“C’è bisogno dell’impegno di tutti per dare una voce ai giovani e fare in modo che sia ascoltata – spiega il segretario provinciale Kevin Bernardini –. Nella Provincia di Roma ci siamo già impegnati in questo senso, coinvolgendo quanti più ragazzi possibile nei nostri circoli così da costruire e completare insieme la proposta di legge regionale sulle politiche giovanili, in cui è impegnata la IX Commissione della Regione Lazio”.

Sul tavolo l’individuazione di nuovi spazi di aggregazione, interventi per la mobilità regionale, interregionale e internazionale, l’inserimento nel mondo del lavoro e all’imprenditorialità, la valorizzazione dei talenti giovanili in tutti i campi della creatività, contributi a fondo perduto individuali o di coppia per la locazione o l’acquisto di un’abitazione, accesso al credito agevolato, contrasto dell’abbandono scolastico e la proposta di un portale giovani per migliorare e rendere più fluide le informazioni e le opportunità.

“Per raccogliere le varie istanze e avere un contributo di tutti sulla legge, abbiamo reso disponibile un questionario online, facilmente compilabile a questo link. All’interno del questionario, abbiamo incluso anche un confronto su un tema che in questi giorni è stato ripreso: il voto ai 16enni e il coinvolgimento alla vita politica e amministrativa di un giovane”. Una proposta che va sostenuta anche implementando “gli insegnamenti di educazione civica e cittadinanza attiva nelle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado”, secondo i Gd.

“In un paese in cui nessun partito parla più ai giovani, in un’era in cui si fa campagna elettorale sulle pensioni e in un clima politico sempre più sbilanciato verso gli over 50, noi abbiamo deciso di invertire la tendenza e mettere al centro i giovani”, spiegano i Gd della Provincia di Roma.

“Grazie anche al supporto degli organi istituzionali della regione che si sono mostrati sensibili alla necessità di ascoltare i giovani, oggi possiamo dire che ci stiamo impegnando a costruire finalmente una Regione per giovani, che sappia crescere, istruire, supportare e far realizzare tutti quei ragazzi che ne fanno parte. Siamo orgogliosi dell’impegno che le varie federazioni hanno dimostrato nel supportare questa iniziativa, crediamo che i Giovani Democratici siano la prova che i giovani hanno una voce e sono pronti a farsi sentire”.