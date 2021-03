“Il passaggio in zona rossa della Regione Lazio viene visto con allarmismo da tutte quelle persone fragili che già hanno vissuto, in tempo di Covid, in gravi condizioni sia di vita che di lavoro”. A lanciare l’allarme è Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e responsabile regionale Dipartimento Lega Politiche sociali e Disabilità. “Molti di essi, infatti, hanno sofferto l’isolamento causato dall’emergenza sanitaria dovuto dalla riduzione dell’assistenza domiciliare e le conseguenti difficoltà a svolgere anche le pratiche quotidiane. È doverosa, quindi, un’attenzione particolare da parte della Regione Lazio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti che vedranno davanti a loro lo spettro di un nuovo isolamento.

Per questo, è necessario continuare a stimolare sia i bambini con disabilità nella didattica a distanza attraverso una rimodulazione del servizio, sia avviare dei tavoli di trattativa regionale per arrivare finalmente ad un accordo integrativo sui medici ambulatoriali interni atteso in Regione Lazio ormai da più di quindici anni: se vogliamo garantire un servizio valido è senza dubbio necessario dare particolare attenzione anche a chi si occupa del mondo della domiciliarità dando supporto a quei pazienti più fragili che spesso sono impossibilitati a raggiungere i presidi ospedalieri o ambulatoriali.