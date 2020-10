Lazio, boom di casi: 579. A Guidonia focolaio nella sede dei corrieri

Salgono i casi nel Lazio: 579 positivi in un giorno, su 15mila tamponi, poi si registrano 5 decessi e 59 guariti. “Si tratta di casi diffusi soprattutto con link familiari e alcuni cluster. Aumenti importanti nelle Asl a Latina e Viterbo. Come diciamo da tempo i prossimi giorni saranno fortemente impegnativi ed è necessario il massimo rigore nel rispetto delle misure di prevenzione. Il rigore nei comportamenti è l’unica strada”, commenta così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Nella Asl Roma 1 sono 75 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 77 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 96 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciannove casi con link familiare o contatto di un caso già noto e ventuno i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 53 e 79 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di venti casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 4 sono 77 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciassette casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 67 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sono sedici i casi con link al cluster del corriere Bartolini a Guidonia dove è in corso l’indagine epidemiologica.“La Asl Roma 5 mi ha informato di 16 casi positivi al Covid 19 tra i

dipendenti dello stabilimento Bartolini. Un numero che potrebbe crescere – dice il sindaco Michel Barbet – visto che si sta effettuando l’analisi epidemiologica su tutto il personale. La situazione è sotto controllo, sono in contatto con l’Asl Roma 5 e la Direzione Bartolini per aggiornare la cittadinanza sull’evolversi della situazione”. Nella Asl Roma5 si registra un decesso di 90 anni.

Nella Asl Roma 6 sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trenta casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 193 casi e zero decessi nelle ultime 24h.