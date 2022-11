Lazio, Bertucci: “Incomprensibile lo stop ai progetti di Servizio Civile da parte dei Lucretili”

“Siamo al fianco dei sindaci del territorio: lo stop al servizio civile dichiarato dal consiglio direttivo del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili è davvero incomprensibile”. Si schiera al fianco dei sindaci dei territori interessati Marco Bertucci, membro dell’Esecutivo della Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, in merito alla comunicazione dell’organo direttivo dell’ente parco, che ha deciso di non procedere con i progetti del servizio civile. “Servizio civile che per anni è stato fiore all’occhiello di questo territorio, importante per la crescita dei nostri giovani e per i servizi forniti a tanti enti, che peraltro hanno già fatto sentire la loro voce: con il centrodestra al governo della Regione Lazio certamente metteremo in modo tutte le iniziative per dare nuova vita a questo importante progetto, per la cittadinanza e per il territorio tutto”. Restano i dubbi sulla tempistica della decisione del consiglio direttivo. “E’ lecito chiedersi come un Parco che da anni si occupa di servizio civile universale portando benefici su tutto il territorio e coinvolgendo una rete che raggruppa più di 10 enti arrivi a questa decisione improvvisa e inattesa, che mette fine ad una rete di opportunità di crescita per tanti giovani e per il territorio tutto”. Una vicenda che ha addirittura del paradossale secondo l’esponente di FdI, visto che è stata approvata pochi giorni fa una delibera dalla giunta regionale che riconosce il grande valore per comunità e territorio del servizio civile. “Ci dichiariamo fin da ora al fianco di tutti quei sindaci e quegli enti che si batteranno per una marcia indietro da parte dei Lucretili. Il Servizio Civile rappresenta ed ha rappresentato per molti i primi passi nel mondo del lavoro, ed è inaccettabile rinunciarvi in questo modo”, chiude Bertucci.