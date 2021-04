Lazio, approvato regolamento per gli agriturismi

“Il tema della semplificazione amministrativa è parte integrante del processo di ripresa economica della nostra regione, specie in un momento così delicato come quello attuale per il persistere dell’emergenza sanitaria. Semplificazione vuol dire passaggi amministrativi celeri, ma anche risposte certe, efficaci ed efficienti da parte delle Istituzioni”.

Lo dichiara in una nota l’Assessora all’Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.

“Oggi, a un mese dal passaggio in Commissione consiliare, che ringrazio per il celere e importante lavoro svolto, abbiamo approvato in Giunta il regolamento per le attività agrituristiche, composto da 19 articoli e 3 allegati. Un testo che nasce dal lungo e proficuo lavoro di confronto e di concerto del Tavolo della diversificazione composto dalle associazioni di categoria – insediato presso il nostro Assessorato e coordinato dalla nostra Direzione – e della Commissione Agricoltura e Ambiente in Consiglio regionale, a cui va il mio personale ringraziamento. Un documento che vuole sostenere, nel suo essere lineare, snello e facilmente fruibile, le nostre aziende agrituristiche, con l’auspicio di poter tornare presto a fruire in modo esperienziale del nostro territorio, ricco di risorse locali, di cultura e di tradizioni. Tra le principali novità, previste: l’adeguamento alla legge regionale 1/2020 relativa alle Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione, la classificazione delle aziende agrituristiche e la concessione in uso del marchio nazionale Agriturismo Italia”.