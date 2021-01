Lazio, alle famiglie 6 milioni per rette asili nido

Un bando con sei milioni di euro destinato alle famiglie del Lazio per abbattere le rette degli asili nido. “In un momento come questo, in cui la crisi economia legata alle misure di contenimento del Covid è sempre più presente, dare un sostegno concreto alle famiglie è fondamentale”, commenta la consigliera regionale del Pd, Michela Califano. Il bando destinato alle famiglie, online da lunedì 8 febbraio, prevede l’erogazione di buoni dal valore massimo di 337 euro per l’accoglienza dei bambini da 3 a 36 mesi nelle strutture educative, pubbliche o private, nel periodo che va dal primo gennaio al 31 luglio 2021. “Si tratta di un importante strumento di supporto in un periodo difficilissimo per il quale ringrazio tutta la giunta e in particolare l’assessora Troncarelli che ha lavorato a questo fondamentale risultato”.





Per accedere ai fondi messi a disposizione del bando regionale le famiglie richiedenti devono presentare la domanda di partecipazione a: https://www.efamilysg.it/buoni-servizio-infanzia/piattaforma-efamily-famiglie.html.

Per usufruire del buono servizio i minori devono essere iscritti in un asilo nido accreditato sulla piattaforma “efamily”. Le strutture che intendano partecipare come soggetti erogatori, e quindi poter essere selezionati dai richiedenti al momento della presentazione della domanda, devono registrarsi sulla piattaforma https://gestionale.efamilysg.it/registrati.html a partire dalle 14 del 26 gennaio fino alle 24 dell’8 marzo prossimo.