Lazio, Alessio D’Amato è il candidato di Pd e Terzo Polo

Alla fine le dimissioni di Nicola Zingaretti sono arrivate. “Dopo 10 anni lasciamo una Regione migliore di quella che abbiamo trovato. Questo è importante per tutti e in particolare per le ragazze i ragazzi che dovranno costruirsi il futuro. Voglio dire grazie e dare un immenso abbraccio a una grande squadra che ha servito le istituzioni e i bisogni dei cittadini”. Con queste parole Zingaretti, che è stato eletto alla Camera dei deputati con il Pd, lascia la presidenza della Regione Lazio in una situazione politica tesa. Nelle stesse ore, infatti, c’è la kermesse organizzata dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, l’occasione di bilancio è il via alla sua candidatura per le regionali dopo settimane critiche nel campo largo. Sono presenti i nomi forti del Terzo Polo, come ci si aspettava, ma anche pezzi importanti del Pd. E così a margine dell’evento è il segretario regionale del Pd Bruno Astorre a dirlo chiaro: “D’Amato è il candidato del Pd con una preferenza espressa anche da Calenda. Martedì si riunirà la direzione regionale, sarà la coalizione a decidere se fare le primarie, probabilmente la prossima settimana. D’Amato è disponibile a farle”.

La platea all’evento a Roma di Alessio D’Amato