Lavori Nomentana, lunedì riapre doppio senso di marcia

Da lunedì sarà di nuovo fruibile nei due sensi di marcia il tratto di via Nomentana tra Capobianco e via del Poggio Fiorito. Lo comunica il consigliere delegato alla Viabilità di Città Metropolitana Carlo Caldironi.



“Come promesso abbiamo riaperto il doppio senso di marcia dalla rotatoria tra la Sp Centrale del Latte, Palombarese e Sp Nomentana, fino a via del Poggio Fiorito – dichiara Caldironi –. Dopo aver messo in sicurezza il tratto di strada interessato da lavori per collegamenti elettrici indipendenti da quelli eseguiti da Città Metropolitana di Roma, da lunedì prossimo sarà possibile viaggiare in doppio senso di marcia. Questa Amministrazione, è attenta alla sicurezza stradale dei cittadini del territorio”.