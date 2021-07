Laura Santoni: “Nasce Azione Comune per la ripartenza di Guidonia”

Colori del simbolo rosso e blu, c’è una nuova realtà civica a Guidonia Montecelio si chiama Azione Comune, è il progetto che diventerà una lista coordinato da Laura Santoni, ex consigliera cinque stelle, e fondato insieme a Angelo Mortellaro, ex presidente del consiglio comunale. I due fuoriusciti che hanno lasciato il governo della città in rottura con i metodi di una maggioranza in cui non si riconoscevano più, di un movimento snaturato rispetto alla sua spinta originaria, tornano in campo per mettere insieme forze ed esperienze capaci di garantire la ripartenza di Guidonia.

“Oggi nasce nella nostra città un nuovo progetto politico Azione Comune. Iniziamo un nuovo percorso per realizzare quel cambiamento ormai necessario nel modo di fare politica e di coinvolgimento dei cittadini. Un’azione costante orientata allo sviluppo del territorio in modo coerente – dice Laura Santoni – e tale da valorizzare le potenzialità dello stesso, un’azione finalizzata al raggiungimento del Bene Comune inteso come consapevolezza e responsabilità di tutti e di ciascuno. Il cittadino come punto di partenza per infondere un maggior senso di appartenenza al proprio territorio e come chiave di volta per migliorare efficienza, efficacia nel nostro comune. Ricerca della competenza di coloro che operano, direttamente o indirettamente, per la realizzazione del progetto politico come condizione necessaria per poter attuare corrette forme di partecipazione e di verifica delle modalità di gestione del Bene Comune”.