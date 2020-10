L’Asl Roma 5 inaugura l’elisuperficie a Subiaco

Sarà inaugurata questa mattina 21 ottobre alle ore 10.00, alla presenza del Direttore Generale della Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito e del sindaco di Subiaco Francesco Pelliccia, l’elisuperficie presso l’Ospedale di Subiaco.

La piattaforma è attualmente autorizzata ai voli diurni, si attende nelle prossime settimane l’ok anche per i voli notturni.

L’occasione sarà utile per un aggiornamento sulla situazione dei lavori, conclusi e in corso, presso il nosocomio.