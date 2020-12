C’è tempo ancora sino a sabato 2 gennaio per aderire al programma di screening per la ricerca del virus Sars-Cov-2 della Asl Roma 5, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si trovano sul territorio di competenza della Asl Roma 5, 21mila studenti in totale di cui oltre 5.615 nel comprensorio del Comune di Tivoli.

La campagna di prevenzione anti Covid-19 nasce con l’obiettivo di garantire il rientro dei ragazzi e delle ragazze in classe in sicurezza alla riapertura dopo le festività natalizie, che interesserà il Comune di Tivoli a partire da lunedì 28 dicembre sino a domenica 10 gennaio. Saranno due le modalità per effettuare i test antigenici: tramite i cosiddetti drive through della Asl (punti per tamponi da effettuare direttamente in macchina) a Vicovaro Mandela, Palombaro Sabina e Guidonia aeroporto; e tramite la collaborazione delle Uscar (le unità speciali di continuità assistenziale) della Regione Lazio da martedì 5 a domenica 10 gennaio.

La Asl Roma 5 ha predisposto un modulo – già condiviso con i dirigenti scolastici delle scuole tiburtine interessate e, tramite questi ultimi, già diffusi tra le famiglie, gli studenti e le studentesse – da compilare disponibile sulla piattaforma di memorizzazione di documenti Google drive (https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSd4nVmM5MvBSkKn5VjkXC9b ICulcPwbM-4mFrbD_JNaFK15qA/ viewform), avendo cura d’inserire la propria e-mail corretta sulla quale poter ricevere, poi, i dettagli dell’appuntamento per eseguire il tampone (giorno, ora e luogo).

«È un’iniziativa molto importante per garantire una ripresa delle lezioni libera il più possibile dai rischi del contagio da Sars-Cov-2,ed è importante che l’adesione sia massiccia», spiega il sindaco Giuseppe Proietti, «ma a oggi le prenotazioni sono troppo poche: l’adesione è di poco superiore al 5% della popolazione studentesca tiburtina. Io credo che non si debba compiere l’errore di sottovalutare il ritorno in classe e di conseguenza di dare poco peso all’importanza di sottoporsi a uno screening che è rivolto a rassicurare sullo stato di salute dei ragazzi e delle ragazze. A loro e alle loro famiglie rivolgo il mio appello: vi invito molto caldamente a sottoporvi allo screening per contribuire a rassicurare voi stessi, le vostre famiglie e tutta la comunità tiburtina proprio in un momento così importante come è il rientro a scuola. Abbiamo visto e sofferto una delle conseguenze più rilevanti della pandemia, e cioè l’interruzione dell’attività didattica a scuola, le nostre studentesse e i nostri studenti non vanno più in classe da molti mesi. Il rientro è previsto per giovedì 7 gennaio per decisione del Governo e delle istituzioni regionali, poiché la scuola è cruciale non soltanto come luogo di apprendimento didattico, ma anche come luogo nel quale la comunità studentesca si forma».

«Per garantire un rientro a scuola in sicurezza degli adolescenti», spiega il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, «si propone uno screening per la ricerca del virus Sars-CoV-2 a partire da dieci giorni prima del rientro in classe. In questo modo si andranno a intercettare gli studenti prima che rientrino in comunità, assicurando un’azione preventiva che minimizzi il rischio di diffondere il Sars-Cov-2 in ambiente scolastico. L’obiettivo del progetto è quello di tutelare la salute e il benessere di tutta la comunità scolastica e non, diminuendo l’incidenza del Sars-Cov-2 e il disagio fisico e mentale che ne deriva a studenti, personale scolastico docente e non docente”.