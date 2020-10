Ladispoli, grande partecipazione per il Giro d’Italia di Ciclocross

Grande successo per la terza tappa del Giro d’Italia di Ciclocross tenutasi domenica a Ladispoli presso il Bosco di Palo, a vincere è stato il campione d’Italia e attuale maglia rosa Iacopo Durigoni con uno sprint finale da brivido.

“Un’organizzazione perfetta – dice l’assessore allo sport Marco Milani – ha fatto sì che tutto filasse liscio e che i circa 900 atleti partecipanti nelle varie categorie, si trovassero nelle migliori condizioni per sfidarsi sul bellissimo e selettivo circuito”.

Non è mancata la partecipazione dei cittadini nel rispetto del distanziamento e dell’uso dei dpi.

“Tanti spettatori, tutti con le mascherine, hanno potuto godersi una giornata di vero sport – continua l’assessore –, nella massima sicurezza e con tutti i comfort messi a disposizione dalla Federazione Italiana Ciclocross, dalla Asd Romano Scotti e dalla Team Bike Terenzi. Un ringraziamento speciale ai volontari della Protezione Civile Comunale, a La Fenice, alla Aunpp e alle forze dell’ordine. Molti ristoranti, negozi e attività ricettive hanno potuto fruire dei tanti ospiti (basti considerare oltre agli atleti, le famiglie e gli staff) avendo una boccata d’ossigeno in questo periodo così drammatico”.