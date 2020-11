Ladispoli, completata la riqualificazione di quartiere Messico

Abbiamo mantenuto fede agli impegni presi con i residenti del quartiere Messico e concluso con largo anticipo tutte le opere in programma valorizzando così le aree pubbliche di una delle zone più densamente popolate della città”. Con queste parole il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando ha annunciato che con l’implementazione dell’illuminazione stradale al led, installata nei giorni scorsi, si sono conclusi i lavori di riqualificazione del quartiere cittadino.

“Come i cittadini della zona ci avevano chiesto – ha proseguito Grando – abbiamo completato velocemente i lavori di installazione della passerella pedonale sul Sanguinara, riqualificato Piazza De Michelis e l’annessa area giochi, asfaltato il parcheggio pubblico di via Capua e implementato l’illuminazione stradale. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria in corso, grazie al lavoro dell’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis ed all’Ufficio manutenzioni del Comune, non solo siamo riusciti ad ultimare le opere in programma ma lo abbiamo fatto in anticipo rispetto ai tempi previsti. Opere che hanno riqualificato e valorizzato tutto il quartiere”.