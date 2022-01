La storia delle prime vigili donna di Sant’Angelo e Guidonia in otto cappelli

Otto cappelli per una carriera da vigilessa, la prima del Comune di Sant’Angelo Romano. E’ una piccola collezione raccolta con cura e amore per il suo lavoro dal vicecommissario Giulia Lucidi, arrivata al ventisettesimo anno di servizio. La storia è importante, e il vicecommissario Lucidi a questa serie di copricapi ufficiali ha voluto dedicare una vetrina nella nuova sede della polizia locale, inaugurata giovedì scorso dalla sindaca Martina Domenici e dal comandante Stefano Mormone. E ogni berretto è un racconto, un pezzo di vita. A cominciare dal primo che porta fino a Guidonia e alla prima donna vigile della Città dell’Aria. “Ci tengo moltissimo – racconta il vicecommissario Lucidi -. Me lo diede Cinzia Oddi, prima donna vigile di Guidonia. Ero appena stata assunta e bisognava subito rimediare una divisa adatta. Mi vennero incontro i colleghi del Comando di via Roma”. Il cappello di Cinzia Oddi un passaggio di testimone. Tante piccole storie fanno una storia grande.