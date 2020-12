La Presidente forza le regole: l’opposizione pronta a disertare il Consiglio

Ci sarà solo Giovanna Ammaturo di Fdi nel consiglio comunale convocato a Guidonia Montecelio per oggi: il resto dei banchi dell’opposizione, s’intende, saranno vuoti. Una protesta plateale, annunciata con una lettera inviata alla Presidente del consiglio comunale Loredana Terzulli, scritta dal civico Mauro De Santis e sostenuta dai colleghi della minoranza. Nella lettera si mette sotto accusa la gestione della presidenza da parte della Terzulli che ha convocato il consiglio comunale senza passare prima dalla conferenza dei capigruppo. Una riunione in cui i capigruppo di maggioranza e opposizione si confrontano sugli ordini del giorno da presentare in assise. La conferenza non è una prassi, lo ricorda chiaro e tondo De Santis nella lettera: lo dicono le leggi e le norme. Dal Tuel al Regolamento comunale. “Concludendo, non essendo a nostro avviso, il Suo operato riconducibile nell’alveo delle corrette e dovute procedure, comprimendo l’oggettivo e garantito diritto dei Capigruppo ad essere sentiti prima dell’indizione di un Consiglio Comunale, nonché configurandosi anche come un grave ed insopportabile sgarbo istituzionale, ci porta a comunicarle che non parteciperemo ai lavori del Consiglio Comunale da Lei convocato per i giorni 14 e 15 dicembre”. E seguono le firme di tutti, tranne Fdi. Ammaturo, pur condividendo i contenuti, preferisce andare in aula a dare battaglia.