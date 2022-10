La Asl Roma5 aderisce alla settimana mondiale per l’allattamento materno

Non una settimana ma un mese intero dedicato al tema dell’allattamento materno. La ASL Roma 5 aderisce alla settimana mondiale per l’allattamento materno che per questo 2022 ha come slogan “DIAMOCI UNA MOSSA: SOSTENIAMO L’ALLATTAMENTO” e apre le porte dei suoi Consultori con incontri e iniziative.

DI COSA SI TRATTA

“L’obiettivo della #SAM2022 è quello di rafforzare le figure che hanno un ruolo nella protezione, nella promozione e nel sostegno dell’allattamento in tutti gli ambiti sociali. Quelle figure che costituiscono gli anelli della “catena calda” di sostegno all’allattamento.

La campagna della #SAM2022 si rivolge ai governi, ai sistemi sanitari, ai datori di lavoro e alle comunità.

Siamo tutti chiamati ad aumentare la consapevolezza su quanto sia importante creare e supportare ambienti favorevoli all’allattamento per le famiglie. L’allattamento è uno strumento decisivo per realizzare le strategie di sviluppo sostenibile, specialmente in questa fase post-pandemica, perché fornisce vantaggi dal punto di vista nutritivo, garantisce la sicurezza alimentare e riduce le disparità non solo fra i diversi paesi ma all’interno di ogni paese. L’oggetto della SAM di quest’anno rientra nell’ambito della prima area tematica degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030)” (fonte: mami)

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI NELLA ASL ROMA 5

– MONTEROTONDO/FONTE NUOVA

Lunedì 3 ottobre ore 10:00 i Consultori Familiari di Monterotondo e Fonte Nuova incontrano le mamme ed i loro bimbi per parlare di allattamento ed eco-sostenibilità.

– TIVOLI

Mercoledì 5 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 presso il mercato di Tivoli.

Il Consultorio di Tivoli organizza una giornata interamente dedicata all’informazione sull’allattamento al seno in modo da sostenere le mamme, le famiglie e la loro relazione con il bambino. Lo spazio è aperto alle mamme, i papà, i nonni e a chiunque voglia conoscere il valore dell’allattamento al seno per promuovere la salute di mamma e bambino. Saranno presenti, con un gazebo dedicato, i professionisti del Consultorio di Tivoli per informare, promuove e sostenere l’allattamento al seno.

– VALMONTONE/COLLEFERRO

Il Consultorio di Valmontone ASL RM5 propone un evento dal titolo “La Via Lattea: La rete Calda del territorio: Dalla pancia alle braccia, dalle braccia al Consultorio, dal Consultorio al territorio”, 5 incontri tra gli Operatori e le neo famiglie. Gli appuntamenti sono GRATUITI, APERTI A TUTTI, i primi 4 presso il Consultorio di Valmontone sito in Via porta Napoletana 8, e l’ultimo presso il Palazzo Doria sito in Piazza Umberto Palozzi (Valmontone, RM)

4 ottobre 15:00 – 17:00 – Ostetrica e Pediatra Insieme nel Sostegno all’allattamento al Seno – Per le mamme, papà amici e familiari tutti (Consultorio di Valmontone sito in Via porta Napoletana 8);

11 ottobre 15:00 – 17:00 – Pediatra: Le madri narranti – Come ci addormentavamo da piccoli (Consultorio di Valmontone sito in Via porta Napoletana 8);

18 ottobre 15:00 – 17:00 – Ostetrica e Ginecologa – Gravidanza Allattamento e farmaci, cosa sì e cosa no! (Consultorio di Valmontone sito in Via porta Napoletana 8);

20 ottobre 15:00 – 17:00 – Psicologa, Arte terapia – Mamme in musica e parole (Consultorio di Valmontone sito in Via porta Napoletana 8);

20 ottobre 15:00 – 17:00 – Allattare in tempo di Covid: territorio e sostegno (Largo Oberdan, Colleferro)

25 ottobre 10:00 – 12:00 – PRESENTAZIONE DEL PERCORSO NASCITA, LA PAROLA ALLE MAMME!

Intervengono: operatori consultorio, rappresentanti direzione aziendale Distretto Colleferro, dirigenti Dipartimento materno-infantile, coordinatori ostetrici, autorità locali.

Nel rispetto delle norme Covid 19 si raccomanda la prenotazione agli incontri ai numeri: 0697223630/0697223629