Kevin Bernardini è il nuovo segretario dei Gd Provincia di Roma

Kevin Bernardini è il nuovo segretario dei Giovani Democratici della Provincia di Roma, il giovane di Guidonia è stato eletto nel corso del congresso che si è tenuto ieri in videoconferenza. Edoardo Menicocci è invece il nuovo presidente della giovanile provinciale del Pd. Numerosi i ringraziamenti e gli attestati di stima per il segretario uscente Federico Del Baglivo che ha chiuso la sua esperienza alla guida dell’organizzazione giovanile per sopraggiunti limiti d’età.



Del Baglivo ai saluti



Il capogruppo Pd a Fonte Nuova lascia la guida della giovanile provinciale dopo circa 5 anni.

“Oggi chiudo il mio percorso nei Giovani Democratici – ha detto Federico Del Baglivo –. Lascio dietro di me scorie, progetti, ma conservo dentro di me l’esperienza, la passione, l’amore che ho profuso e ricevuto in questa fantastica esperienza, che consiglierei a qualunque ragazzo che si voglia avvicinare alla politica, che voglia cambiare il mondo e la propria città. Ne esco cresciuto, motivato, formato e forgiato, ma soprattutto grato di aver fatto parte di una comunità bellissima, a cui mi sentirò legato per sempre”. Il segretario uscente ha ringraziato tra gli altri il dirigente Pd ed ex deputato Andrea Ferro, la consigliera regionale Pd Sara Battisti e il segretario provinciale del Pd Rocco Maugliani.



Il nuovo corso



Kevin Bernardini, ventiseienne laureato in Economia di Guidonia Montecelio, ha già guidato il gruppo Gd della sua città, ora prende le redini dell’organizzazione provinciale.

“È stato un giorno particolare – ha spiegato il nuovo segretario a margine del congresso –, da una parte si conclude un’esperienza che per me è stata importante, dall’altra si apre una nuova fase, dove le sfide e gli obiettivi da raggiungere sono molti. Ringrazio il segretario uscente Federico Del Baglivo, per l’impegno che ha riposto in questa comunità, e la segreteria tutta per aver collaborato in maniera coesa e concreta. Da domani, c’è la necessità di continuare da dove ci siamo lasciati, valorizzare i nostri territori, sostenere le nostre ragazze e i nostri ragazzi, concretizzare e supportare l’iniziativa di tutti i circoli. Torniamo ad essere un punto riferimento per i nostri giovani e ricordiamoci che abbiamo una responsabilità di fare la differenza oggi, perché è già domani”.

Bernardini si è rivolto poi ai Gd di Guidonia che lo hanno accompagnato in questa avventura fino al traguardo.

“Un ringraziamento particolare va a tutti voi, per il vostro contributo, impegno, determinazione e passione che avete dedicato in questi anni alla nostra città e a questa organizzazione – ha detto il dirigente –. Ringrazio in particolare il segretario Marco Fioravanti, che in questo periodo mi ha sostenuto, condividendo questo progetto. Ora ci aspettano altrettante sfide, continuiamo con questa perseveranza, insieme, perché solo se uniti porteremo a casa i risultati”.