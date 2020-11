Italia Viva: “Più drive-in per Valle dell’Aniene e Valle Empolitana”

Italia Viva chiede un intervento dell’Asl Roma 5 a sostegno dei cittadini della Valle dell’Aniene e della Valle Empolitana per potenziare i punti drive-in esistenti e aprire nuove postazioni per effettuare tamponi. Mirko Fina e Cristina Rossi, coordinatori Iv Guidonia-Tivoli-Valle dell’Aniene e Sabina Romana, si rivolgono direttamente alla direzione generale della Asl esortandola ad accogliere le istanze dei comuni della Valle.

“La richiesta d’aiuti lanciata dagli amministratori della Valle dell’Aniene, circa la mancata previsione di postazioni drive-in per tamponi covid19 nel distretto socio-sanitario di Subiaco, non può restare inascoltata – dichiarano i due dirigenti locali –. Come Italia Viva vogliamo rilanciare la richiesta di aprire nuove postazioni per i tamponi. Considerando il sovraccarico degli attuali drive-in operanti nel territorio della Roma 5, l’estensione del territorio, e, con l’avvicinarsi della stagione invernale, la pericolosità di alcune strade montane, serve una postazione a servizio dei comuni della Valle dell’Aniene e della Valle Empolitana. Raccogliamo, inoltre, la richiesta di potenziare il servizio offerto dal drive-in di Vicovaro. Chiediamo alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Roma 5 di raccogliere le istanze dei Sindaci ed istituire una, o più postazioni laddove sia garantita la maggior possibilità di accesso ai comuni della Valle, per realizzare queste postazioni essenziali per tracciare e contenere l’epidemia”.