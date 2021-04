Ipercoop Guidonia, Barbet: “Nessuno perderà il lavoro ma questo non ci basta”

“Questa mattina, insieme all’Onorevole Sebastiano Cubeddu ed all’Assessore al Commercio Armando Caponegro, ho incontrato i dirigenti Coop per avere chiarimenti ed esprimere la preoccupazione dei lavoratori che operano nell’ipermercato del Centro Commerciale Tiburtino, in conseguenza del possibile passaggio a Conad

di cui abbiamo appreso notizia in questi ultimi giorni. Si tratta di un passaggio non ancora ufficialmente formalizzato, ma

che dovrebbe avvenire, come confermato anche oggi, nella seconda metà di maggio”, fa sapere il sindaco Michel Barbet.



“A detta della dirigenza Coop – prosegue il Primo Cittadino – si tratta di un atto necessario per via delle perdite maturate negli ultimi 5 anni che renderebbero impossibile per la Coop il proseguimento dell’attività sul nostro territorio. Come Amministrazione Comunale abbiamo chiesto loro di tutelare i lavoratori attualmente impiegati nell’ipermercato e ci è stato garantito che l’operazione di cessione non solo non determinerà una riduzione dei posti di lavori all’interno dell’ipermercato, ma addirittura un incremento e resterà intatta la qualità lavorativa”.

“Sono rassicurazioni, tuttavia, che non ci bastano ed abbiamo chiesto alla dirigenza Coop un immediato incontro formale con i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali – conclude Barbet – incontreremo a breve anche la dirigenza del subentrante Conad per avere un quadro definito della vicenda”.