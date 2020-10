Guidonia in tilt e pendolari esasperati che non riescono a raggiungere il posto di lavoro perché la Tiburtina è intasata per la fila di automobili che vanno al Car dove c’è il drive-in per effettuare il tampone covid. “Ho impiegato un’ora e mezza da Guidonia al Car”, racconta una pendolare che non è riuscita ancora a arrivare in ufficio. Una situazione fuori controllo, che sottopone a ore di estenuante fila chi deve andare a fare il tampone, e prova una valanga di disagi ai tanti che percorrono la Tiburtina verso il posto di lavoro. Il traffico è paralizzato già dalla rotatoria del centro commerciale, la questione è venuta fuori anche nel consiglio comunale di ieri, ma dal sindaco Michel Barbet solo generiche rassicurazioni sul fatto che la Asl se ne starebbe interessando.