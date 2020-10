Incubo centralino del Comune, cittadini esasperati

Periodo nero più che mai, la Asl non risponde, il Comune nemmeno, mettersi nei panni di un cittadino che ha l’esigenza di comunicare con le istituzioni non è per niente piacevole. A porre l’accento sull’odissea centralino del Comune, è il comitato Guidonia Cambiare Si Può. “Vorremmo porre l’attenzione sul numero telefonico del centralino del Comune 07743011. Comporre il numero è semplice, difficoltoso è poter prendere la linea che appare a volte isolata, talvolta nessuno risponde e spesso non è di nessun ausilio agli utenti. Altra annosa segnalazione riguarda la definizione della pratica di riscatto per le case popolari di proprietà del comune. Pur possedendo tutta la documentazione completa e corretta l’autorizzazione ad acquistare resta nei cassetti degli uffici dell’Ente, senza alcun tipo di motivazione e spiegazione al cittadino richiedente. Il comitato “Guidonia Cambiare Si Può” si augura un immediato intervento al fine di risolvere quanto rappresentato. Tutte queste inefficienze si ripercuotono nella quotidianità dei concittadini in momenti di normalità, figuriamoci nei momenti di emergenza come questo. Ci auguriamo che queste segnalazioni giungano a destinazione e possano aiutare la risoluzione del problema”.