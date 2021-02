Incendio Manzi, Barbet: “Entro la settimana riprendono le lezioni”

Le voci che vorrebbero il sindaco Michel Barbet contrario alla didattica a distanza, così come quelle sui tempi titanici di ripresa delle lezioni al Manzi di Villalba sono totalmente “infondate”. Con una diretta Facebook, il sindaco Michel Barbet ha informato sulle tempistiche della ripresa dopo l’incendio che ha interessato la scuola di Villalba a Guidonia Montecelio. “C’è da intervenire nella I A – ha detto – il problema è per quella classe e nell’eventualità che i lavori vadano oltre i tre giorni, sarà spostata nella biblioteca dove noi andremo a ricavare lo spazio necessario per accogliere i nostri piccoli. Entro questa settimana tutte le attività didattiche riprenderanno presso la scuola Manzi di via Palermo. Questa mattina sono venute due mamme preoccupate e ho detto loro questo, lasciamo le voci per quello che sono, io vi assicuro che a breve riprenderanno la scuola. Condanniamo questo atto vile, quando si toccano i bambini non ci sono parole per dire quanto sia brutto. Faremo di tutto e di più per ripristinare le aule e l’attività didattica”.