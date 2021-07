Inaugurato a Colleverde lo sportello Postamat

È stato inaugurato oggi a Colleverde di Guidonia, alla presenza del Sindaco del Comune Michel Barbet, lo sportello automatico Postamat di ultima generazione e della tipologia “stand alone”, posizionato in Piazza Colleverde, e già

operativo dalla metà di giugno.

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, lo sportello ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte Postepay, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti.



II Sindaco ha espresso la propria soddisfazione per l’impegno di Poste Italiane: “Il Postamat – sottolinea Michel Barbet – rappresenta una opportunità molto importante per i cittadini di Colleverde che ora possono usufruire di una molteplicità di servizi ed effettuare numerose operazioni in modo automatico senza aver bisogno di spostarsi in altre zone di Guidonia Montecelio o nella frazione di Tor Lupara di Fonte Nuova, dove è presente l’ufficio postale. Ringrazio Poste Italiane che ha permesso ai nostri concittadini di poter usufruire di questo servizio e l’Onorevole Sebastiano Cubeddu che ha seguito la

pratica di concerto con l’Amministrazione Comunale. Un lavoro di sinergia che è stato seguito dall’Assessore al Commercio Armando Caponegro e dal Consigliere Comunale Matteo Castorino che con il loro impegno hanno ottenuto questo risultato.”



La modernizzazione e l’ampliamento del numero degli sportelli ATM Postamat è anche uno dei maggiori punti di interesse per Poste italiane, Regione Lazio e Anci Lazio.