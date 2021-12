Il tiburtino Riccardo Luciani a Più libri più liberi

Parte domani Più libri più liberi, la Fiera della Piccola e Media Editoria, evento che torna nella suggestiva cornice de La Nuvola progettata dall’archistar Massimiliano Fuksas. Dedicata all’editoria indipendente, ogni anno ospita più di 500 editori provenienti da tutta Italia per presentare il proprio catalogo e le novità inserite. Nella cinque giorni romana, che termina l’8 dicembre, sono previsti incontri con gli autori, reading e momenti di approfondimento sull’editoria. Tra i libri presentati anche “Ventimiglia”, opera del tiburtino Riccardo Luciani, che proprio sabato 4 dicembre alle ore 16 sarà allo stand E06.

“Un romanzo introspettivo, che segue il percorso di un bambino che si lasciava trascinare, nel bene e nel male, dalla potenza delle amicizie e, diventando uomo, inizia a risolversi e a comprendere, alla vigilia dei suoi 40 anni, nel pieno del lockdown, di essere stato ingannato da se stesso, per aver preteso sempre una vita sopra le righe, a volte un po’ estrema, senza apprezzare la bellezza della normalità”, si legge nella seconda di copertina del volume edito da Idrovolante. Si tratta del primo appuntamento con l’autore che nelle prossime settimane sarà proprio nella sua città natale, Tivoli, per raccontare la città vista con gli occhi dell’amore di chi la vive ogni giorno.