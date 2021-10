Giornate di tensione nel centrodestra in una partita giocata per ora a distanza all’interno dello scacchiere politico di Guidonia Montecelio. L’ultima mossa porta la firma di Alessandro Messa, l’avvocato a capo della Lega, che comunica l’arrivo in casa Salvini di Danilo Picconi, coordinatore di Forza Italia Giovani in città. Non che la risposta sia proporzionale al colpo ricevuto visto che ancora è fresco il passaggio in senso opposto, dalla Lega al partito azzurro, di Arianna Cacioni che ha così privato Messa dell’unico consigliere comunale. Sulla questione però l’avvocato non proferisce verbo, la strategia adottata è quella della massima “serenità”, come a dire che in fin dei conti poco cambia dal punto di vista politico e pure elettorale.

Fatto sta che Picconi adesso va a dare una mano alla Lega: “Prima di ogni cosa vorrei ringraziare Alessandro Messa – dice il giovane – per avermi dato fiducia e di conseguenza l’opportunità di entrare in questa squadra. Qui sono sicuro di poter esprimere la mia visione del mondo e di città. Guidonia è una città che merita, con questo gruppo carico di entusiasmo, determinazione e passione faremo la differenza. Trovo nella Lega la più ampia manifestazione dei valori in cui credo, riconoscendomi nelle battaglie e negli ideali per i quali il partito si batte da tempo, sotto la guida del segretario Salvini. Da oggi potrò anche io metterci impegno e dare il mio contributo. Nella giornata del 5 ottobre ho provveduto a rassegnare le mie dimissioni da coordinatore cittadino dei giovani di Forza Italia, comunicando al partito la mia scelta di aderire alla Lega, presentandogli tutte le difficoltà nel proseguire con FI Guidonia. Il proposito lo avevo già maturato da tempo, ma ho atteso che venisse trovato un sostituto prima di rendere pubblica questa mia scelta. Lo stile e la correttezza, in politica come nella vita, sono indispensabili. Mi sono subito messo a disposizione del coordinatore della Lega, Alessandro Messa, e del responsabile Lega Giovani, Gianluca Badiglio, e non vedo l’ora iniziare”.

“Voglio dare il benvenuto a nome mio, e di tutta la squadra della Lega Guidonia, a Danilo. È un ragazzo di grande serietà – commenta Messa – che ho avuto modo di stimare, durante la sua pur breve esperienza politica, per la passione e la competenza. La sua adesione è la dimostrazione di un inarrestabile percorso di crescita del nostro partito, che aggrega soprattutto tra i giovani e le donne, i quali vedono in noi e nella nostra comunità l’espressione più elevata di una politica al servizio di un’idea e della città. Gli auguro, quindi, buon lavoro. Sono sicuro che sarà un grande valore aggiunto per il nostro movimento, così come lo sono tutti i nostri ragazzi”.