Il Prontuario del Consigliere Comunale, esce il libro di Petrocchi

Come deve comportarsi un consigliere comunale appena eletto e alle prime armi?

Il Prontuario del Consigliere Comunale di Francesco Petrocchi, in vendita dal 15 febbraio, offre elementi di riflessione politica e tecnica per svolgere al meglio questo ruolo. È un manuale, uno strumento per apprendere anche quegli aspetti tattici che possono fare la differenza nei cinque anni di una consiliatura. Il libro del capogruppo della Lega in Consiglio a Mentana è frutto del vissuto e dell’esperienza politica di chi ha ricoperto per anni una carica elettiva non solo in Consiglio comunale. Petrocchi affronta il tema da una prospettiva diversa rispetto a chi ha praticato gli enti locali esclusivamente dal punto di vista burocratico e professionale.

“Le amministrazioni locali sono rimaste l’avamposto in cui si percepisce il reale bisogno dei cittadini e in cui si è costretti ad inventare soluzioni sul filo delle interpretazioni normative – spiega l’autore –. Il libro mira a fornire elementi di riflessione politica e tecnica e vuol essere un piccolo strumento di orientamento per svolgere al meglio il ruolo di rappresentante del Popolo”.

Il saggio è edito da Historica edizioni e può essere acquistato online dal sito dell’editore o sulle più importanti piattaforme di ecommerce.