Il polo museale di Tivoli riapre alle visite scolastiche

Con l’intento di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale tiburtino, il polo museale di Tivoli riapre alle scuole del territorio che, dopo il lungo periodo di chiusure dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, possono tornare a frequentare il Museo di Città (all’interno del complesso dell’Annunziata) e la Rocca Pia.

Tenuto conto del percorso espositivo già allestito all’interno della Rocca Pia, l’amministrazione comunale ha invitato tutte le scolaresche di Tivoli a visitare le due strutture storiche e i loro allestimenti.

In questo momento di emergenza sanitaria è particolarmente importante proseguire l’attività di esplorazione e conoscenza diretta delle bellezze naturali, artistiche, storiche e archeologiche della città e del territorio limitrofo. La mostra allestita all’interno del museo illustra le grandiose ville che i personaggi illustri della Roma antica costruirono a Tivoli, ville purtroppo in gran parte ancora da scavare e da studiare. Espone, inoltre, una documentazione grafica e fotografica delle testimonianze archeologiche dislocate principalmente lungo alcuni percorsi naturalistici e archeologici in fase di riqualificazione: la via di Pomata, il percorso San Marco e quello di collegamento tra i due, con lo scopo d’incentivare, dopo la visita delle sedi museali, una passeggiata panoramica all’interno di un contesto paesaggistico suggestivo, arricchito da ulivi secolari, che lascia intravvedere ancora importanti vestigia della loro primitiva grandezza.

Il Museo di Città e la Rocca Pia sono visitabili nei giorni feriali della settimana, dalle 9 alle 13, tramite prenotazione (da parte dei dirigenti scolastici) inviando una mail a polomusealetivoli@comune. tivoli.rm.it almeno sette giorni prima del giorno stabilito.

Per gli studenti maggiori di 12 anni e per gli accompagnatori è richiesto la certificazione verde anti Covid-19 (green pass).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Cultura e turismo del Comune di Tivoli, chiamando al numero 0774 453319.