Non partecipano al consiglio comunale in corso oggi pomeriggio, i civici capitanati da Paola De Dominicis protestano contro i metodi dell’amministrazione Cinque Stelle e Pd che ha convocato la seduta su una variazione di bilancio senza un adeguato preavviso. “Il Consiglio comunale è stato convocato nella giornata odierna, con pochissimo preavviso, per approvare un ingente debito fuori bilancio senza, tuttavia, mettere in condizione i Consiglieri comunali di studiare, con opportuna ponderazione, la relativa documentazione e omettendo, tra l’altro, la trasmissione di atti necessari all’analisi del provvedimento nella sua completezza come, ad esempio, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 28871/2020 da cui promana il debito transato per un importo di euro 1.100.000,00. Da un’analisi superficiale dello stesso, riteniamo che il Collegio dei revisori avrebbe dovuto esprimere il suo parere non solo sul debito fuori bilancio ma, anche, sulla transazione ai sensi dell’art. 239 punto 6 ultima parte. Riteniamo, pertanto, l’atto incompleto. L’approvazione dei debiti fuori bilancio in Consiglio comunale, come noto, trasferisce la responsabilità contabile degli stessi dalle strutture amministrative ai consiglieri comunali, che ne dichiarano la necessità con il loro voto. Premesso quanto sopra, il Gruppo consiliare del Nuovo Polo Civico non parteciperà ai lavori del Consiglio comunale perché ritiene inaccettabile questo modo di procedere dell’Amministrazione PD-5 Stelle”.