Il polese Andrea Cascioli al 6° Campionato Mondiale di Karate a Foligno

Nella giornata di domani, il polese Andrea Cascioli, della Bushido Poli-Gregoriana, insieme ai ragazzi della Bushido Tivoli e della Bushido Subiaco, parteciperà al 6° Campionato Mondiale della WGKF (World Goju-Ryu Karate Federation) in programma dall’8 all’11 settembre al Palapaternesi di Foligno. Per inciso, Il Goju-Ryu è lo stile tra i quattro più antichi e più praticati.

Andrea Cascioli, classe 2002, sarà tra i 200 atleti, provenienti da tutte le regioni italiane, che rappresenteranno il tricolore al mondiale. All’evento saranno presenti 1200 sportivi, in rappresentanza di più di 100 nazioni, che si sfideranno per i 98 titoli in palio nelle varie categorie comprese le paraolimpiche. Il 10 settembre prossimo Andrea scenderà sul tatami per la categoria senior – 84 kg.

Cintura nera 1° DAN, si è classificato al mondiale grazie al 3° posto assoluto conquistato durante la gara Kumite ACSI che si è svolta il 12 giugno scorso, sempre a Foligno, durante i campionati nazionali. Andrea pratica il karate da quando aveva poco meno di 11 anni e, in vista del mondiale, si allena sei giorni su sette, per almeno due ore al giorno.

“Mi sto preparando molto – spiega l’atleta polese – più mi alleno, più mi sento sicuro. A questo proposito, desidero ringraziare il mio maestro Davide Starace e lo staff al completo, che mi stanno seguendo con grande attenzione. Mi sento molto carico e concentrato e ce la metterò davvero tutta per fare un ottimo risultato”.

“Tutti gli occhi dei polesi sono puntati sul nostro atleta – dichiara il sindaco di Poli Federico Mariani – e il prossimo 10 settembre sarò a Foligno in rappresentanza della cittadinanza per sostenerlo tutti insieme in questo suo impegno mondiale, del quale andiamo ovviamente molto orgogliosi”.