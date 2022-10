Il passaggio del Mausoleo dei Plautii alle VillÆ

Mercoledì 28 settembre alle ore 17.30, Andrea Bruciati, direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VillÆ e Lisa Lambusier, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, si ritrovano per condividere un evento dal grande valore simbolico, il passaggio di consegne di uno dei tesori archeologici di Tivoli, il Mausoleo dei Plautii. Al termine dei grandi lavori di restauro condotti dalla Soprintendenza sia all’interno che all’esterno, l’edificio entra nella piena disponibilità delle VillÆ, come già sancito dal DM n. 198 del 9 aprile 2016. All’evento sarà presente anche il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti.

Il Mausoleo dei Plautii è un monumento funerario databile all’età augustea. L’iscrizione più antica ricorda infatti M. Plauzio Silvano, console nel 2 a.C. Utilizzato anche dai discendenti, il mausoleo, un alto cilindro rivestito in travertino, ha oggi un aspetto profondamente mutato rispetto all’antichità per il fatto di essere stato trasformato nel Quattrocento in torre a protezione del vicino Ponte Lucano sull’Aniene.“Il Mausoleo dei Plautii – commenta Andrea Bruciati – è un luogo che ha affascinato nel corso dei secoli viaggiatori e artisti, che ne hanno rappresentato l’atmosfera e gli scorci. Finalmente dopo un impegnativo restauro si compie l’acquisizione ufficiale dell’edificio e l’Istituto arricchisce il proprio patrimonio con un monumento fortemente identitario. È il primo passo verso una stabile apertura di quest’area al pubblico”.