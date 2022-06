Il “no” dei 5S: “I due candidati sindaco sono espressione della stessa destra”

Al termine di una mattinata che segna il futuro politico di Guidonia Montecelio, si esprimono gli esponenti del Movimento Cinque Stelle per dire no a tutti e due i candidati sindaco del ballottaggio. Una posizione frutto delle dichiarazioni che prima con Marco Vincenzi e poi con Alberto Cuccuru hanno visto la forte apertura del Pd e del candidato sindaco nei confronti di Mauro Lombardo e del Nuovo Polo Civico. Un dramma in atto tra chat e telefonate, senza dimenticare la piazza pubblica di Facebook dove fioccano i distinguo anche per l’altra casella quella di Claudio Zarro che è andato con il centrodestra.

Intanto i cinque stelle commentano: “Il M5S prende le distanze da questo ballottaggio che vede due candidati espressione della stessa destra che ha rovinato l’immagine politico istituzionale e le casse del nostro Comune.Il M5S non salirà sul carro del vincitore. Nessun sostegno ai candidati sindaco.Anche nella sconfitta elettorale è necessario dimostrare di avere carattere, dignità e coerenza”.