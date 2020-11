Il Natale di Tivoli sarà online: via ai fondi

Ci sono 9mila euro a disposizione di associazioni, gruppi e cooperative che vogliono occuparsi del Natale di Tivoli, che però – vista la pandemia di covid – si farà online. Che vuole dire? Video realizzati dagli stessi proponenti e poi diffusi sui social del Comune. Ieri mattina la Giunta ha approvato la delibera.

Per redigere il calendario delle manifestazioni verrà pubblicato a breve un bando per acquisire proposte e idee progettuali legate alla celebrazione del Natale, delle festività natalizie e dell’Epifania, da realizzarsi sul territorio comunale tra dicembre 2020 e gennaio 2021. L’impennata dei contagi registrata nelle ultime settimane nel territorio tiburtino, come nel resto d’Italia, impone, tuttavia, di evitare situazioni che possano agevolare aggregazioni e raggruppamenti di persone e quindi induce a organizzare eventi che possano svolgersi sempre in sicurezza, pur coinvolgendo quante più persone possibile. Per questo motivo i progetti dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso riprese video effettuate sul territorio tiburtino – e finalizzate alla sua promozione – direttamente dai soggetti proponenti sempre nel rispetto di tutte le norme anti Covid-19 e secondo le specifiche tecniche indicate nel bando. Il prodotto video verrà poi divulgato su tutte le piattaforme web del Comune di Tivoli.

Le iniziative dovranno avere come oggetto attività che siano di promozione culturale, con una particolare attenzione alle iniziative rivolte ai bambini, ai giovani e alla promozione della lettura in tutte le sue forme, e attività di danza, musica e spettacoli ispirati al contesto delle festività natalizie e ai festeggiamenti per l’Epifania. Le iniziative si svolgeranno in collaborazione con il Comune di Tivoli. La delibera prevede, infatti, che le spese d’istruttoria e i tributi minori (per la parte necessaria allo svolgimento delle attività senza scopo di lucro) non saranno a carico dei proponenti. Per ogni proposta, inoltre, il Comune riconosce un contributo fisso di 300 euro senza rendicontazione e il patrocinio gratuito sul programma delle iniziative presentate. “L’intento del Comune è fortemente quello di non far perdere lo spirito natalizio ai cittadini di Tivoli”, commenta il sindaco, “più di quanto già il periodo emergenziale nel quale siamo immersi ci indurrà a fare. L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Sars-Cov-2 e le restrizioni governative per cercare di ridurre la diffusione del contagio, purtroppo, presumibilmente ci accompagneranno anche nei giorni delle Festività”.