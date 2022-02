Il Lazio verso la legge sulle api

“E’ partito ufficialmente in Commissione Agricoltura e Ambiente l’iter che porterà all’approvazione delle legge a tutela delle api e del settore apistico”, annuncia Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente.

“Si tratta di un testo di legge che punta a riconoscere l’ape mellifera come ape autoctona ed al contempo ad assegnare alla stessa il ruolo di indicatore del benessere ambientale- prosegue Novelli- un riconoscimento che tutela l’ape come custode della biodiversità, grazie al processo dell’impollinazione prezioso per l’ecosistema e la vita di molto specie compresi noi stessi”.

“Nella proposta di legge c’è anche una parte prettamente economica rivolta al rilancio ed alla promozione del comparto apistico- prosegue il Presidente- con i corsi di formazione, promossi dalla Regione Lazio, per incentivare i giovani e non solo ad avvicinarsi a questo settore. Sono previsti, inoltre, finanziamenti riguardanti l’acquisto di arnie, api regine e di tutta la strumentazione idonea per iniziare l’attività di apicoltore”.

“Un inizio sicuramente promettente per questa proposta di legge che è frutto di una sintesi tra le anime e le sensibilità politiche all’interno del Consiglio Regionale. Ora si avvierà tutta la fase di ascolto dei territori con le audizioni per arrivare, come è ormai buona abitudine nella Commissione che presiedo, ad un testo condiviso e che raccolga le sensibilità non soltanto della politica, ma anche del mondo dell’imprenditoria, dell’associazionismo e della società civile”- conclude Novelli.