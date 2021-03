Il Lazio oggi riprende con i vaccini Astrazeneca

Dalle ore 15 di oggi il Lazio riprende con le vaccinazioni di Astrazeneca. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato: “Secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, riprenderanno regolarmente nel Lazio le somministrazioni del vaccino Astrazeneca con le persone che erano già prenotate per la sessione pomeridiana. Le persone prenotate per la sessione mattutina verranno riprogrammate al fine di evitare assembramenti nei siti vaccinali. Stanno ricevendo tutti un sms con le nuove disposizioni”. Sul fronte delle prenotazioni per età da questa notte a mezzanotte scatta la fascia 70 e 71 anni.