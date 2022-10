Un mega albero di luci a led, il mercatino e stand per il Villaggio di Natale di Guidonia Montecelio, il primo sotto il governo di Mauro Lombardo e della sua Giunta civica. Il tratto distintivo il sindaco vuole imprimerlo subito con una svolta dal punto di vista della concezione dell’evento. Il Comune, infatti, rinuncia alla luminarie per convogliare i fondi a disposizione – circa 45mila euro – in una sola manifestazione che sarà organizzata ogni anno in una zona diversa. La visione di Lombardo è di rendere centro città ogni quartiere. Così quest’anno si comincia da Villalba, dove il Villaggio dovrebbe prendere vita a Parco Di Nella, ma questo sarà specificato nell’avviso pubblico con il quale si recluteranno gli organizzatori.

“La nostra è una scommessa sulla qualità – spiega il sindaco Lombardo – rinunciando però, a malincuore e per le ristrettezze di bilancio, alla quantità. L’obiettivo è organizzare una manifestazione che lasci il segno e che possa essere preferita dai guidoniani ai tradizionali villaggi allestiti a Roma e in altre località della provincia”. La scelta di campo si impone anche a fronte degli attuali costi esorbitanti dell’energia che renderebbe la spesa per le luminarie nelle strade improponibile per le casse. “Diciamoci la verità – prosegue Lombardo -, le luminarie in tutte le circoscrizioni che abbiamo visto negli ultimi anni sono costosissime ma poco apprezzate. Siamo convinti che rinunciare alle luminarie per fare un bellissimo allestimento itinerante sia, a parità di costi, una buona idea che speriamo funzioni e venga apprezzata dai cittadini”.

L’organizzazione della manifestazione sarà assegnata, di anno in anno, attraverso un bando pubblico. “Il bando per questa edizione del Villaggio Natalizio” – aggiunge l’assessore alla Cultura Michela Pauselli – sta per essere pubblicato. L’iniziativa, poi, sarà itinerante. Ogni anno cambieremo circoscrizione per garantire un principio di equità. Per questa prima edizione abbiamo scelto di partire da Villalba, una zona che negli ultimi anni ha subito un immeritato declino”. Il bando premierà il progetto qualitativamente più suggestivo e potranno essere previsti mercatini, villaggio degli elfi e la casa di Babbo Natale, animazione di piazza, giochi, trucca-bimbi, pista da pattinaggio, giostra carosello. È possibile che alcune di queste attrazioni possano essere a pagamento per il cofinanziamento dei costi di realizzazione, ma la fruizione complessiva del villaggio e della casa di Babbo Natale visitabile dai bimbi, saranno gratuiti. Potrà essere previsto un grande albero di Natale fatto di luci a Led, alto non meno di tre metri.

“Parallelamente a questo grande Villaggio – conclude Pauselli – vogliamo valorizzare anche gli appuntamenti realizzati, nel resto della Città, da associazioni, commercianti e dalle altre realtà locali. L’Amministrazione si farà carico di raccogliere tutti gli ulteriori eventi natalizi che potranno essere pubblicizzati tramite un manifesto unico”.