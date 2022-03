Appuntamento con il grande teatro da non perdere a Montecelio. Domenica 27 marzo al Chisciotte, nell’ambito della rassegna Esodo, va in scena Andrea Renzi con “La neve del Vesuvio” di Raffaele La Capria. “Una neve fugace e meravigliosa come l’infanzia – spiegano dal teatro di via Trasciani -, che ci spinge con leggerezza verso un essenziale contatto con la nostra parte infantile, una rara esperienza di equilibrio tra grazia e ragione, tra fantasia e verità”. Andrea Renzi (Teatri Uniti) è regista teatrale, attore di cinema e teatro, ha lavorato con Mario Martone, Toni Servillo, Paolo Sorrentino, Ferzan Özpetek, Gabriele Salvatores, Antonio Capuano, Carlo Virzì. L’appuntamento è per le 18,30. L’ingresso è libero. Per prenotazioni telefonare al numero 391.4093323



Raccolta fondi per i bimbi in fuga dalla guerra

Dopo lo spettacolo ci sarà la possibilità di contribuire ad una raccolta fondi in favore dei bambini in fuga dalla guerra. Saranno devoluti ai volontari di Time for Life, un’associazione di Modena che sta operando al confine tra Romania e Ucraina.

“Il doppio intento del Teatro Chisciotte – spiega Mario Eleno, direttore artistico insieme con Daniele Fedeli di Esodo – è quello di portare il grande teatro a Montecelio senza dimenticarsi delle solidarietà universale. Come il cavaliere di Cervantes che dichiaratamente partì per soccorrere i bisognosi”.