È già magia, il Fairylands Festival torna a Guidonia dal 12 al 16 luglio

Il Fairylands Celtic Festival torna a Guidonia Montecelio dopo una lunga pausa, pronti a entusiasmare nuovamente gli appassionati. Gli organizzatori del festival hanno dichiarato: “Come promesso, siamo pronti a ripartire con una nuova edizione del Fairylands Celtic Festival”. L’evento tanto atteso avrà luogo nella pineta di Guidonia dal 12 al 16 luglio.

Durante il periodo di pausa, “il Clan” degli organizzatori si è riunito più volte per discutere la fattibilità di riproporre questa kermesse culturale a Guidonia e oltre. Hanno affermato: “Nel corso di questi incontri è cresciuta la voglia di ripartire, riscontrata anche nel costante sostegno dei cittadini di Guidonia”. Grazie alla comunione di intenti con l’amministrazione comunale guidata da Mauro Lombardo, che aveva promesso un impegno in questo senso durante la campagna elettorale, il festival riprenderà esattamente da dove era stato interrotto.

Il programma del Fairylands Festival ripercorrerà la tradizione inaugurata quasi vent’anni fa, con ampio spazio dedicato alla musica celtica e folk, balli irlandesi, ricostruzioni storiche e tiro con l’arco. Gli organizzatori hanno annunciato: “Uno spazio particolare verrà dedicato ai più piccoli con un villaggio a tema”. Inoltre, sono stati avviati contatti con diversi gruppi di cosplayer, con i quali si pensa di creare un contest dedicato.

Oltre alle emozionanti attività, il festival offrirà un’ampia scelta di cibi e bevande, tra cui birra, sidro e piatti tradizionali e non, come i fantastici arrosticini. Gli organizzatori hanno assicurato che tutte le informazioni necessarie saranno puntualmente pubblicate sui loro canali social, dove sarà possibile anche entrare in contatto con “il Clan” per proporre candidature come espositori, artisti, performer o cosplayer. Il ritorno del Fairylands Celtic Festival è un’ottima notizia per gli appassionati di cultura celtica e folk, torna l’evento di punta di Guidonia Montecelio capace di attrarre migliaia di visitatori. Preparatevi a immergervi in un’esperienza unica, all’insegna della musica, della storia e del divertimento per tutte le età.