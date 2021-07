Il Buskers Festival sbarca a Fonte Nuova

Sabato e domenica per le strade di Tor Lupara sarà Buskers Festival. La festa dedicata agli artisti di strada, giunta ormai alla sua 5^ edizione, rilancia per le vie di Fonte Nuova gli eventi dal vivo. L’evento verrà aperto quest’oggi sabato 17 luglio alle ore 18 dalla parata di tutti i “buskers” che parteciperanno alla manifestazione.



Il Festival



L’obiettivo dell’iniziativa è di dare vita a una manifestazione continuata, itinerante e coinvolgente per far conoscere a un pubblico eterogeneo gli artisti di strada come acrobati, giocolieri, street band, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, clown, artisti di bolle giganti, statue viventi, mimi, burattinai, danzatori, attori e mangiafuoco. A Tor Lupara saranno presenti artisti da ogni parte del mondo. Il Festival è stato ideato da Ugo Di Rienzo, è organizzato dal Comune di Fonte Nuova coadiuvato dall’associazione Obiettivo E20, in collaborazione con l’associazione Arte & Ambiente, con l’associazione Il Girasole 2008 e l’Aispats-GGV. Il direttore artistico della manifestazione è Andrea Antoniella, in arte Mago Lapone, artista di strada e di circo con oltre 30 anni di esperienza.



Il programma



Verrà chiuso al traffico il tratto di via Nomentana tra via I Maggio e via Boccaccio, quest’area sarà zona pedonale per tutta la durata della festa. Si parte oggi dalle 18.00 alle 24.00: al termine della parata di presentazione, ogni artista si esibirà dalla sua postazione. Il percorso trasformerà il centro di Tor Lupara in una cittadella dell’arte e dello spettacolo abitata da trampolieri, trapezisti, cantastorie, clown, giocolieri ed equilibristi. In più saranno presenti anche i Truck Food e gli stand gastronomici.

Domenica dalle 8.00 fino alle 24.00 via Nomentana sarà nuovamente zona pedonale: oltre alle aree riservate al cibo, ci sarà anche un mercato dedicato ai talenti dell’artigianato. Il Festival è ad accesso gratuito, il pubblico sarà libero di mostrare il proprio apprezzamento nei confronti degli artisti lasciando un’offerta nel loro “cappello”. La manifestazione si terrà nel rispetto della normativa vigente anti Covid.