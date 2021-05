Il 2 giugno la Rocca Pia si illuminerà di viola

Mercoledì 2 giugno la Rocca Pia si illuminerà di viola nella “VI Giornata mondiale di azione sui disturbi alimentari”. Quest’anno il focus dell’iniziativa è sul tema dell’ “equity for eating disorder”.

Accogliendo la proposta della presidente della onlus “Never give up”, Stefania Sinesi, l’amministrazione comunale tiburtina manifesta così la sua solidarietà nei confronti di coloro – nella maggior parte dei casi persone giovani e molto giovani – che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e il suo interesse verso un’iniziativa che unisce tutto il mondo nella lotta ai disturbi del comportamento alimentare (Dca), anoressia e bulimia in particolare.

Lo scopo della giornata a livello mondiale è sensibilizzare la cittadinanza su una patologia complessa e difficile da curare perché coinvolge la sfera psichica e fisica delle persone che ne soffrono.

Dai dati a disposizione a livello planetario soltanto il 10% di chi è affetto da disturbi del comportamento alimentare riesce a chiedere aiuto e, comunque, lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi, quando le conseguenze dei Dca possono già essere dannose. Illuminando di viola un monumento nelle città di tutto il mondo, si vuole così accendere una piccola luce e stimolare azioni di conoscenza e d’informazione, su una problematica che coinvolge persone dall’età sempre più bassa: sono, infatti, proprio i giovani e giovanissimi i più vulnerabili e i più suscettibili ad ammalarsi. Per questo la famiglia e la scuola sono i primi luoghi in cui i disturbi del comportamento alimentare possono e devono essere intercettati e affrontati tempestivamente, gli spazi in cui poter anche avviare un percorso di prevenzione.

